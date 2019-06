Cubanos rinden homenaje al Padre de la Patria

Santiago de Cuba. – Una ofrenda floral a nombre del pueblo de Cuba fue depositada este domingo ante la tumba monumento de Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, en el cementertio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

Autoridades santiagueras, dirigentes de organizaciones de masas y políticas del territorio, junto a una representación del pueblo, asistieron a la ceremonia de recordación del insigne patriota a propósito de celebrarse este 16 de Junio, el Día de los Padres en nuestro país.

También como parte de la celebración en Santiago de Cuba, pobladores de la capital oriental, colocaron flores ante el monolito que atesoran las cenizas del Líder Histórico Fidel Castro Ruz.

Mientras, padres de héroes y mártires de la Revolución, recibieron en sus viviendas el saludo y felicitación de las autoridades del territorio, de la Asociación de Combatientes y de las organizaciones de masas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.