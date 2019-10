Cuba y Venezuela firman Memorándum de Entendimiento

La Habana, Cuba. – El presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en La Habana, Reinaldo García Zapata, y Erika del Valle Farías, alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador, de Caracas, firmaron en la capital cubana un Memorándum de Entendimiento para fortalecer los lazos de amistad y colaboración.

El documento concibe la gestión y uso de espacios públicos y patrimoniales en función del desarrollo económico y social de ambas localidades, lo que favorecerá, además, el fortalecimiento del intercambio y colaboración en cultura, patrimonio y gestión urbana.

La alcaldesa de Caracas transmitió al pueblo cubano un saludo del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien aseguró que en su país también se va a celebrar el aniversario 500 de la Villa de San Cristóbal de La Habana.

García Zapata, extendió la invitación a la delegación de Caracas para asistir a esa celebración en noviembre, y resaltó que ese cumpleaños es también para los amigos de Cuba.

