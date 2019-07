Cuba y Rusia; consistente reimpulso de relaciones

La Habana, Cuba. – Los cancilleres de Rusia, Serguei Lavrov, y de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, constataron en La Habana el impulso de sus vínculos bilaterales y la coincidencia de posiciones políticas en defensa de la paz, la seguridad internacional y el papel de las organizaciones multilaterales.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores reafirmó que los nexos son excelentes y dinámicos, después de la visita del presidente Miguel Díaz Canel en noviembre pasado a Rusia y el próximo viaje a Cuba del jefe del gobierno ruso, Dimitri Medvédev.

En 2020 -recordó- celebraremos el aniversario 75 de la victoria en la Gran Guerra Patria y los 60 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Afirmó que los importantes proyectos de cooperación bilateral avanzan de forma sostenida y satisfactoria en sectores estratégicos para Cuba como el energético, industrial y de transporte.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, ratificó el interés de seguir desarrollando las relaciones con Cuba en todos los ámbitos, sin exclusión, y rechazó la inadmisible política de bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la isla.

Calificó de ilegal toda la Ley Helms-Burton, más allá de su título tercero activado por primera vez por Donald Trump, pues contradice el derecho internacional, lo primero -dijo- que debe ser respetado.

Lavrov rechazó todo tipo de imposición de sanciones, amenazas y uso de la fuerza, y reiteró que su país seguirá defendiendo el derecho del pueblo cubano al desarrollo y a elegir su propio futuro.

Bruno Rodríguez resumió que la visita del canciller ruso a La Habana da un fuerte impulso a las relaciones bilaterales y constata la coincidencia de enfoques en un escenario internacional marcado por crecientes amenazas a la paz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.