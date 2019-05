Cuba y Rusia: historia, amistad y cooperación (+Fotos)

Los históricos nexos entre Cuba y Rusia, que han perdurado en diferentes escenarios y hoy se refuerzan y renuevan, fueron resaltados por el Titular del Parlamento, Esteban Lazo, al recibir en el Capitolio Nacional al Primer Vicepresidente de la Duma Estatal y del Partido Comunista del país euroasiático, Iván Ivánovich Mélnikov.

Lazo reafirmó la importancia que Cuba concede a la participación de Rusia en nuestros programas de desarrollo, en un contexto marcado por el bloqueo de Washington, y agradeció por el reiterado apoyo contra esa cruel política.

Sobre el Título III de la Ley Helms Burton, activo desde este 2 de mayo, remarcó que es otra forma de asfixiar a la Isla y dar pasos para eliminar el socialismo.

El Presidente del Parlamento ratificó el respaldo a Venezuela ante la escalada imperial, y subrayó la valiente y sincera posición de Rusia en torno a la Patria de Bolívar y Chávez.

Tras ser recibido en el Capitolio Nacional, sede institucional de nuestro Parlamento, el Primer Vicepresidente de la Duma Estatal y del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Iván Ivánovich Mélnikov, ratificó -en breves declaraciones a la prensa- la solidaridad de su país con Cuba.

Dijo que fue muy grato festejar en La Habana el Día Internacional de los Trabajadores, fecha de la que se lleva una grata y grandiosa impresión, por lo constatado en el desfile por la histórica Plaza de la Revolución José Martí.

Significó los excelentes vínculos interparlamentarios, y a todos los niveles, evidenciándose, por ejemplo, en un incremento sostenido del intercambio comercial y la llegada de más turistas rusos a la Isla.

Avanzamos y vamos a seguir desarrollando las relaciones y apoyando a Cuba, concluyó el Primer Vicepresidente de la Duma Estatal y del Partido Comunista de Rusia.

