Cuba y México estrechan colaboración en Salud

Ciudad México. – José Ángel Portal, Ministro de Salud Pública de Cuba, sostuvo este martes un encuentro de trabajo en México con su homólogo de ese país, Jorge Alcocer, dirigido a profundizar la cooperación en el sector.

Las partes intercambiaron información sobre los avances y novedades del sector en uno y otro país, y Alcocer destacó la vocación de lucha de los cubanos en la eliminación vertical del VIH-SIDA.

Portal destacó la postura digna y solidaria de México frente a los escenarios complejos de la región, y mencionó la formación de profesionales de la salud mexicanos entre los 35 mil extranjeros graduados de medicina en Cuba.

Como parte de su visita de trabajo a México, el ministro cubano de Salud se reunirá con los titulares mexicanos del Seguro Social, Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, además de recorrer instituciones médicas.

