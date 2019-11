Cuba y la Unión Europea dialogan sobre medidas coercitivas unilaterales

La Habana, Cuba. – Diplomáticos de Cuba y de la Unión Europea realizan hoy en La Habana el Segundo Diálogo sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, como continuidad de la reunión celebrada en noviembre del pasado año en Bruselas, Bélgica.

El encuentro aborda la imposición de esas medidas como medio de ejercer presión política y económica contra los estados, por lo que la delegación cubana denunció el recrudecimiento del bloqueo que mantiene Estados Unidos desde hace más de medio siglo.

Es un tema de la mayor importancia para Cuba porque en el último período se ha producido un recrudecimiento significativo del bloqueo y de medidas similares de naturaleza hostil contra nuestro país, afirmó el director general de Asuntos Multilaterales de la cancillería cubana, Rodolfo Reyes.

El diplomático destacó la posición europea en defensa de los intereses de sus estados miembros y empresas.

