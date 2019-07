Cuba y Ghana ratifican buen estado de relaciones bilaterales

La Habana, Cuba. – La Vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Inés María Chapman, sostuvo conversaciones oficiales este jueves con el Vicepresidente de Ghana, Alhaji Mahamudu Bawumia, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

Ambos intercambiaron sobre el buen estado de las relaciones bilaterales y ratificaron la voluntad mutua de continuar fortaleciéndolas en áreas de interés común; también dialogaron sobre la actualidad internacional.

Al vicepresidente de Ghana lo acompañaron el ministro de Salud de ese país; el viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Regional; el embajador de Ghana en Cuba y otros miembros de su delegación.

Por la parte cubana estuvieron Marcia Cobas Ruiz, viceministra de Salud Pública; Pedro Luis Despaigne González, embajador en Ghana; Emilio Lozada García, director general de Asuntos Bilaterales, y otros funcionarios de la Cancillería.

