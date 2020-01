Cuba y el Caribe unidos por un lazo histórico

La Habana, Cuba. – El canciller cubano, Bruno Rodríguez afirmó que el año anterior se continuó consolidando las relaciones de amistad y cooperación con las hermanas naciones del Caribe, a las que nos unen históricos lazos y desafíos comunes.

El titular de Relaciones Exteriores en su cuenta de twitter, apuntó que vital importancia tendrá para el país la celebración de la VII Cumbre Caricom-Cuba, en diciembre en La Habana.

En este 2020 se cumplen 48 años del establecimiento de las relaciones entre Cuba y la Comunidad del Caribe, hecho que estrechó los lazos basados en la solidaridad.

Cuba tiene misiones diplomáticas en los 14 Estados miembros de Caricom, y ellos a su vez están representados en La Habana en igual número, según datos oficiales, y las principales áreas de cooperación abarcan salud, educación, formación de recursos humanos, deporte, cultura, y construcción, entre otros.

