Cuba y Barbados por fortalecer vínculos diplomáticos

Bridgetown, Barbados. – El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, comenzará hoy una visita oficial a Barbados, para fortalecer los vínculos diplomáticos y políticos entre ambas naciones del Caribe.

Como parte de su programa de actividades para esta jornada, el jefe de la diplomacia antillana participará en un acto en el Memorial de los mártires de Barbados, sitio que recuerda el lamentable acto terrorista contra una aeronave de Cubana de Aviación que costó la vida de 73 personas.

Barbados es la cuarta y última parada de Rodríguez en una gira por el Caribe que también lo llevó a Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Guyana, donde participó en la sexta reunión ministerial CARICOM-CUBA.

En este encuentro, los Estados participantes ratificaron su voluntad de consolidar la unidad del área y de fortalecer los vínculos entre los distintos países.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.