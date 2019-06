Cuba y Barbados acuerdan reforzar relaciones políticas y económicas

Autoridades de Cuba y Barbados, ratificaron la voluntad común de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales, tanto en el aspecto político como económico.

Esos aspectos fueron debatidos durante un encuentro entre el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y la Primera Ministra barbadense, Mia Mottley.

Durante esta jornada, Rodríguez también se reunió con el canciller del estado insular, Jerome Walcott, para destacar el interés común de continuar fortaleciendo el diálogo, la cooperación, el comercio y los históricos lazos de hermandad.

El canciller cubano Bruno Rodríguez, realiza una visita oficial a Barbados como parte de una gira por el Caribe, que también lo llevó a Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Guyana, donde participó en la VI reunión ministerial Caricom-Cuba.

