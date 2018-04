Cuba y Arabia Saudita profundizan relaciones

La Habana, Cuba.- Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, y su homólogo de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, expresaron la voluntad de profundizar los vínculos entre ambas naciones, e incrementarlos en el área de las inversiones.

El titular cubano se mostró optimista de que la primera visita de un ministro saudita de Asuntos Exteriores a la nación cubana, contribuya a impulsar aún más las relaciones bilaterales.

Rodríguez Parrilla aseveró que la Isla aprecia los proyectos de cooperación ejecutados de conjunto con el Fondo Saudita para el Desarrollo, además de constatar el avance de la colaboración en otros ámbitos.

Agradeció, asimismo, la hospitalidad recibida por las delegaciones nacionales en ese Reino, en particular a la encabezada por el vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas.

El ministro de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas Ruiz, recibió al ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita, Excelentísimo Señor Adel Bin Ahmed al Jubeir, quien realiza una visita oficial a nuestro país.

Durante el encuentro, se resaltó el nivel de las relaciones entre ambos países y la decisión de continuar desarrollándolas en diferentes ámbitos, en particular en el de la cooperación económica.

El distinguido visitante estuvo acompañado de Faisal Muslat, embajador del Reino de Arabia Saudita en Cuba, Khaled Alangari, director General del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, y otros integrantes de la delegación.

Estuvieron presentes por la parte cubana, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Marcia Cobas, viceministra de Salud Pública, y otros funcionarios.

