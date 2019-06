Cuba y Angola: nexos forjados desde la historia y solidaridad

El excelente estado de los vínculos bilaterales con Angola y la voluntad de fortalecerlos aún más en todos los ámbitos, fue ratificado hoy por el Titular cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, al recibir en la sede de la Cancillería en La Habana a su homólogo de ese país africano, Manuel Domingo Augusto.

Rodríguez destacó que ambas naciones sostienen por más de 40 años nexos históricos y de colaboración en diversos sectores, como salud, educación, construcción, ciencia, agricultura, energía y recursos hídricos.

El canciller de Angola, Manuel Domingo Augusto, también resaltó los lazos que unen a ambos gobiernos y pueblos, al tiempo que consideró a Cuba como un socio estratégico importante.

Subrayó la solidaridad indestructible con nuestra Isla, en un contexto actual marcado por la creciente hostilidad de Washington.

