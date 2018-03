Cuba y Vietnam: heroica y victoriosa lucha

La Habana, Cuba.- Con la presencia del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong y el miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aconteció en La Habana la clausura del Encuentro de Solidaridad entre jóvenes cubanos y vietnamitas.

En el acto se entregó la Orden de la Amistad, que otorga el presidente de la República Socialista de Vietnam, a 5 combatientes internacionalistas cubanos que estuvieron junto al pueblo vietnamita en la dura etapa de la guerra, brindando su ayuda valiente y desinteresada.

Los condecorados fueron Alberto Mackenzie, Antonio Martí y Jorge Silverio González, y de manera postmorten Rogelio Santos y José Orozco.

Cuba y Vietnam afianzaron el incremento de sus relaciones y vínculos solidarios con la firma de un acuerdo de intercambio y colaboración, a cargo de los máximos representantes de las juventudes comunistas de ambos países.

