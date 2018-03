Cuba y Vietnam conservan una relación especial

Nuestros lazos son históricos y especiales, basados en la hermandad, solidaridad, apoyo mutuo y confianza política, afirmó el Canciller Bruno Rodríguez al recibir al Viceprimer Ministro y Titular de Relaciones Exteriores de Vietnam, Fam Bin Min.

Rodríguez quien calificó a su contraparte como compañero y amigo, destacó también las estrechas relaciones entre pueblos, gobiernos, partidos y líderes de las dos naciones.

El Ministro Vietnamita, por su parte, subrayó los lazos históricos que unen a ambos países y en especial la permanente coordinación de posiciones entre las dos cancillerías en todos los foros internacionales.

Fam Bin Min forma parte de la delegación que encabeza el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, que realiza una visita oficial a Cuba que concluye mañana.

