Cuba y Vietnam amplían relaciones de cooperación

La Habana, Cuba.- El General de Ejército Raúl Castro, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, presenció junto al Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Guyen Fu Chong, la firma de varios instrumentos jurídicos entre ambas naciones.

Entre los acuerdos rubricados en el Palacio de la Revolución, resaltan uno de intercambio y cooperación entre los Partidos Comunistas de ambas naciones, y otro acerca de la condonación de la deuda cubana por el gobierno de Vietnam.

También destaca un convenio en materia de protección del medio ambiente y respuesta al cambio climático, y memorandos de entendimiento en la esfera de la construcción y sobre cooperación científica y tecnológica.

Raúl y el distinguido visitante presenciaron, además, la firma de un acuerdo de cooperación entre la Agencia Vietnamita de Noticias y Prensa Latina.

