Cuba utilizará plataforma de Google en informatización de la sociedad

Cuba firmó 4 memorandos de entendimiento con la compañía estadounidense Google para aprovechar su plataforma con contenidos nacionales, informó en La Habana el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En la clausura de la Conferencia de la Unión de Informáticos de Cuba, el Presidente precisó que la firma se produjo a finales de septiembre en Nueva York, en el contexto de su viaje a la Gran Manzana para participar en el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Las entidades cubanas que suscribieron los memorandos fueron la Universidad de las Ciencias Informáticas, Infomed, el Ministerio de Cultura y la Oficina del Historiador de La Habana.

Díaz-Canel dialogó en Nueva York con ejecutivos de varias compañías estadounidenses del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones interesadas en las potencialidades del mercado de la Isla.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.