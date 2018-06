Cuba por una mayor proyección del desarrollo industrial

La Habana, Cuba. – Un total de 31 países confirmaron su participación en el evento más importante de la industria cubana, cita que inicia hoy y apuesta por el intercambio científico técnico, el fortalecimiento de asociaciones tecnológicas entre industrias nacionales y extranjeras, y la promoción de renglones exportables.

La III Convención y Exposición Internacional, Cubaindustria 2018, sesionará hasta el viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana, para los eventos teóricos, mientras Pabexpo acogerá la feria expositiva.

En ella tendrá lugar el Primer Foro de Negocios, que contribuirá a atraer potenciales clientes para la Zona Especial de Desarrollo Mariel y otros aprobados en la Cartera de Oportunidades para la inversión extranjera.

Once congresos asociados a temas cardinales del desarrollo industrial trae en su tercera edición Cubaindustria 2018

