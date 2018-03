En Cuba: una juventud inteligente e instruida

La Habana, Cuba.- Con la premisa Unipolaridad, Globalización y Juventudes. Acciones Políticas y Transformaciones Sociales acontece en el Palacio de Convenciones el III Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud, con delegados de más de 20 países.

En la apertura, a la que asistió la miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Olga Lidia Tapia, la directora del Centro de Estudios sobre Juventud, Teresa Viera, expresó que en Cuba, su Estado y Gobierno sitúan a sus juventudes en el centro de la implementación de los lineamientos y de su plan de desarrollo.

Reconoció que los niveles de instrucción, educación, salud, desarrollo profesional de nuestros adolescentes y jóvenes son muy altos, a pesar de un bloqueo asfixiante.

En la primera jornada del Congreso se desarrolló un panel que permitió un acercamiento a realidades, retos y desafíos de los jóvenes latinoamericanos.

