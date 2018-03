Cuba: Suceso de pueblo y reafirmación revolucionaria

La Habana, Cuba. – Los 605 diputados al Parlamento cubano y los mil 275 delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular, fueron electos con más de la mitad de los votos válidos emitidos.

Así lo informó la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, quien en conferencia de prensa en La Habana dio a conocer los resultados preliminares de los comicios del domingo 11 de marzo.

Señaló que ejercieron el derecho al sufragio 7 millones 399 mil 891 cubanos, lo que representa el 82,90 por ciento del total de convocados a las urnas en esta segunda etapa de las elecciones generales en el país.

Como un suceso de pueblo y reafirmación de las conquistas de la Revolución en estos 59 años, con la asistencia masiva de nuestro pueblo, calificó Alina Balseiro la jornada electoral en Cuba.

La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, precisó en conferencia de prensa que, de acuerdo con los datos preliminares de las elecciones de este domingo, las boletas válidas representaron el 94,42 por ciento.

Esa cifra -significó- es superior a la primera etapa del actual proceso de elecciones generales y al anterior, correspondiente al 2012 – 2013.

Alina Balseiro sostuvo que votaron por todos los candidatos el 80,44 por ciento, y los votos selectivos representaron el 19,56 por ciento.

Puntualizó que solo el 1,26 por ciento de las boletas fue anulada, y destacó el apoyo de organismos e instituciones a los comicios, así como el trabajo de las autoridades electorales, con organización, disciplina y apego a la ley.

