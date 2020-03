Cuba sigue sin Coronavirus

La Habana, Cuba. – No hay hoy en Cuba el nuevo coronavirus, a pesar de determinadas insinuaciones y comentarios en las redes, afirmó el Primer ministro, Manuel Marrero, al intervenir en una Mesa Redonda Especial acerca de esa enfermedad.

El premier aseguró que si ese virus entra al país se informará inmediatamente al pueblo y subrayó la experiencia del sistema nacional de salud pública en el enfrentamiento a epidemias, como sucedió con el ébola en África o la gripe H1N1.

Marrero explicó como desde finales de enero el país preparó un plan de prevención, que más tarde, a sugerencia del Primer Secretario del Partido, Raúl Castro, se hizo más detallado para actuar ante cualquier caso que se presente a lo largo y ancho del país, previendo los escenarios.

El Primer ministro recordó que la semana anterior se hicieron tres reuniones regionales, en occidente, centro y oriente, para puntualizar ese plan en cada territorio.

El Ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, explicó en la Mesa Redonda que la Covid-19 es la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus y tiene un período de incubación de 1 hasta 14 días por lo cual es vital la vigilancia.

El titular insistió en la importancia de acudir de inmediato al médico si presenta síntomas como fiebre, cansancio y tos seca, así como dolores musculares y de garganta, congestión nasal y rinorrea.

Portal Miranda reiteró que la Covid-19 se trasmite de persona a persona, a través de las goticas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando alguien infectado tose o exhala.

Esas goticas, explicó el Ministro, caen sobre los objetos y superficies, de modo que otras personas pueden contraer el virus si palpan esas áreas y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca, de ahí la importancia de desinfectar.

