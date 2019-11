Cuba, siempre un bastión de paz

La Habana, Cuba. – Al clausurar el Encuentro Antimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo, el presidente Miguel Díaz-Canel expresó que Cuba ha sido y siempre será punto de convergencia de quienes defienden la paz y la solidaridad entre los pueblos.

La sesión final del foro también contó con la presencia del General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Partido, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Díaz-Canel se refirió a la reciente Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en Azerbaiyán, y subrayó cómo éste ha retomado el espíritu de su fundación, ante el curso dramático de los acontecimientos y la crisis que pone en riesgo el sistema de Naciones Unidas.

Allí denunciamos a los responsables de esa situación, pero NO fuimos los únicos, dijo el presidente cubano y destacó el papel que desempeñó Nicolás Maduro al frente de la organización.

Miguel Díaz-Canel planteó la gran preocupación a nivel global por los retrocesos en ámbitos como la paz, la soberanía, el medio ambiente, los derechos humanos, la justicia social y la búsqueda de la equidad económica.

El presidente cubano denunció el retorno de la Doctrina Monroe y el macarthismo en América Latina y el Caribe, con las acciones injerencistas de la administración Trump y su corte de viejos halcones, que arremeten contra la Revolución Cubana y la Bolivariana, el Foro de Sao Paulo, el sandinismo y los liderazgos de la izquierda.

Repudió el papel de la desmoralizada OEA como instrumento de presión y alertó sobre el complemento mediático de la guerra que se nos hace, con su ofensiva cultural y de símbolos.

El primer enemigo a derribar es la mentira, enfatizó Díaz Canel y puso varios ejemplos de cómo en varias naciones el imperio se ha valido de ella para sus planes de agresión y desestabilización.

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en sus palabras de clausura del Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo rememoró la ayuda internacionalista cubana en África.

Ante las tergiversaciones que de ese noble deber hacen los enemigos de la Revolución, recordó que de África, Cuba trajo solo sus muertos y la convicción del deber cumplido como nos enseñó el Che.

Díaz-Canel señaló que tras más de 150 años de lucha hoy nos enfrentamos a la aplicación de políticas y leyes como la Helms-Burton con la pretención de asfixiarnos económicamente, y eso no lo lograrán.

Recordó el presidente cubano que el imperialismo intenta revivir retrógradas teorías como la de la Fruta Madura y la Doctrina Monroe, y acotó que ya Martí había alertado que estaba en peligro de dar su vida por impedir que los Estados Unidos se extendieran por Latinoamérica.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó que a la solidaridad hay mucho que agradecerle en el mundo y en nuestros pueblos, y aseveró que la historia está para probar que sí se puede.

Criticó la actitud indecorosa de la Organización de Estados Americanos y dijo que Cuba dio pruebas de su resistencia desde que fue expulsada de ese engendro, y señaló que por eso Fidel creó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, para contrarrestar a la OEA.

Cuba goza de relaciones con más de 160 países y a más de la mitad de ellos ha llegado con su solidaridad e internacionalismo, afirmó Díaz-Canel, y acotó que con una estrecha unidad se derrotó el ALCA y eso fue una gran enseñanza.

Señaló el presidente cubano en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo que en estos tiempos, como expresara el Comandante en Jefe Fidel, la lucha es de ideas.

Un mundo mejor es posible, necesario y urgente, afirmó el presidente cubano Miguel Díaz Canel durante su intervención en el Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

El mandatario convocó a los presentes a retomar las obras del Comandante en Jefe Fidel Castro y de Hugo Chávez como guías del camino que las naciones latinoamericanas tienen por delante.

De manera especial agradeció a todos los delegados por levantar su voz a favor de Cuba y a todos aquellos líderes de la región que han sufrido persecución y castigo por sus ideas progresistas y revolucionarias.

Nos toca acabar con las mentiras que se ciernen sobre nuestros pueblos, señaló Díaz Canel y reafirmó el compromiso de unidad y solidaridad de la Mayor de las Antillas con todos los países que luchan por su independencia y autodeterminación.

