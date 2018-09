Cuba romperá su récord de visitantes

A pesar de las dificultades derivadas del paso del huracán Irma y el reforzamiento en la aplicación del bloqueo estadounidense, Cuba está en condiciones de romper este año su récord de llegada de visitantes, anunció el ministro de Turismo, Manuel Marrero.

Declaró que se estima el arribo de 4 millones 800 mil personas, y se crean condiciones para alcanzar el próximo año la anhelada meta de 5 millones.

El ministro de Turismo inauguró en el hotel Meliá Cohíba la feria MITM Américas de turismo de eventos y reuniones, cuya próxima edición volverá a tener como sede a La Habana, anticiparon sus organizadores.

