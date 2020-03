Cuba; retos de la agricultura

La Habana, Cuba. – Con la participación del presidente, Miguel Díaz-Canel; el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el presidente de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, Esteban Lazo, se analizaron los resultados del trabajo del Sistema de la Agricultura durante el 2019 y las proyecciones para este año.

En la cita Díaz-Canel afirmó que ante las limitaciones económicas por el recrudecimiento del bloqueo es necesario incrementar el uso de la tracción animal, aprovechar mejor la preparación de la tierra y realizar inversiones que permitan aumentar las áreas bajo riego.

Llamó a potenciar la inversión extranjera, la Agricultura urbana, suburbana y familiar y a sembrar alimento animal para el desarrollo de la ganadería.

Díaz-Canel exhortó a los presentes a generalizar las buenas prácticas agrícolas en función de revertir los resultados productivos y lograr que satisfagan las necesidades de la población.

A incrementar la producción de arroz, frijoles, piensos, café, hortalizas y leche llamó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en el balance de trabajo del Sistema de la Agricultura, realizado en el ministerio del ramo.

Expresó que igualmente es necesario potenciar la producción de pollo, yuca e incentivar la actividad de los polos productivos, pues es en esos centros donde se aplica la ciencia e innovación en busca de grandes volúmenes de alimentos.

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, expresó que en este año, marcado también por el recrudecimiento del bloqueo, se adoptarán nuevas medidas para impulsar el desarrollo de la economía y fortalecer la Empresa Estatal y las cooperativas agropecuarias.

Señaló que se potenciará la inversión extranjera, la informatización del Sistema de la Agricultura, así como se seguirá trabajando por alcanzar la seguridad alimentaria.

