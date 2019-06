Cuba resistirá sanciones de Estados Unidos

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la Isla responderá con trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia a las nuevas sanciones de Estados Unidos para endurecer el bloqueo a la isla.

En reacción por las sanciones contra la nación, anunciadas este martes por Washington, el mandatario aseguró en Twitter que Cuba no se dejará amedentrar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones.

Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos. No podrán detenernos. Viviremos y venceremos, precisó el jefe de Estado en la mencionada red social.

#Cuba no se dejará amedentrar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta. No han podido asfixiarnos. No podrán detenernos. Viviremos y venceremos. #SomosCuba #SomosContinuidad pic.twitter.com/jsTOzcxnFx

Tras rechazar esas medidas, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, apuntó también en Twitter que el objetivo de la administración de la Casa Blanca es endurecer el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por la nación norteña a Cuba, hace más de medio siglo.

