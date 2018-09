Cuba reitera solidaridad con Lula

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba denuncia la inhabilitación de Luiz Inácio Lula Da Silva que lo priva de presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia del Brasil, con lo que se impide que el pueblo brasileño vote por el más popular aspirante a ese alto cargo.

En el mes de abril del presente año, se encarceló a Lula con fines políticos y se le impide acudir a los medios de comunicación, como parte de las maniobras para evitar que las fuerzas políticas que emprendieron un proceso de transformaciones sociales en Brasil, regresen al gobierno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera la solidaridad de Cuba con el compañero Lula, el Partido de los Trabajadores y el pueblo brasileño.

La Habana, 1ro de septiembre de 2018

Tomado de ACN

