Cuba reitera su apoyo a Lula

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba denuncia el encarcelamiento con fines políticos del compañero Luiz Inácio “Lula” Da Silva que constituye un hecho gravísimo al intentar impedir que el líder más popular de Brasil sea candidato a la presidencia de ese país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera su solidaridad con el compañero Lula Da Silva, víctima de una injusta persecución política, judicial y mediática, que tiene el propósito de criminalizar a un líder emblemático de Nuestra América y a las fuerzas políticas y sociales que emprendieron el camino hacia un Brasil más justo.

Al encarcelar a Lula se aspira a revertir los progresos y conquistas sociales de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, entre ellos el haber sacado de la pobreza a millones de brasileños.

Al compañero Lula y al pueblo brasileño no les faltará el apoyo de gobiernos, organizaciones, fuerzas políticas y movimientos sociales en numerosos países de todas las regiones.

La Habana, 7 de abril de 2018

