Cuba reitera apoyo a Venezuela ante agresión imperial

Caracas, Venezuela. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al llegar a Venezuela para participar en la clausura del XXV Foro de Sao Paulo reiteró el apoyo al país sudamericano ante los ataques de Estados Unidos.

Estamos en esta tierra entrañable en un día de mucha significación como el natalicio del hermano Hugo Chávez, para reiterar el apoyo al pueblo venezolano en momentos en que arrecian las agresiones de Estados Unidos, recalcó el jefe de Estado antillano en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, estado de la Guaira

Asimismo destacó que planteará en el cierre del evento de concertación política la necesidad de la unidad y la articulación de todas las fuerzas de izquierda de América Latina y el Caribe

Traigo el abrazo del General de Ejército Raúl Castro y del pueblo cubano para el presidente Nicolás Maduro, la unión cívico militar y el pueblo venezolano, dijo Díaz-Canel, en Venezuela.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.