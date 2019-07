Cuba por la protección de los Derechos Humanos

El camino hacia una mayor protección de los Derechos Humanos, es el diálogo y la cooperación, bajo los principios de objetividad, imparcialidad y no discriminación , afirmó el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

No es a través de dobles raseros, enfoques punitivos o prácticas selectivas, que se logrará una mayor protección de ese derecho, añadió el titular cubano de Relaciones Exteriores en su cuenta en Twitter.

A propósito de desarrollarse el Cuadragésimo Primer período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Bruno Rodríguez escribió en esa red social que en la promoción y protección de los mismos debe respetarse su carácter universal.

Hay que respetar también su indivisibilidad e interdependencia, acotó el Ministro, al agregar que deben tratarse en pie de igualdad y otorgando a todos el mismo peso; no hay derechos humanos más importantes que otros, subrayó.

