Con Cuba no se metan

El mismo espíritu expresado en Lima por el diplomático Juan Antonio Fernández en la frase “ con Cuba no te metas ”, está implícito en la Declaración Política del 2º Foro de la Sociedad Civil Cubana Pensando América, que sesionó en La Habana.

El documento, resultado de los debates de una treintena de organizaciones de la sociedad civil cubana de cara al foro hemisférico paralelo a la Cumbre de Las Américas, denunció y rechazó la presencia en Perú de mercenarios sin reconocimiento y legitimidad alguna y al servicio de organizaciones extranjeras, que pretenden revertir el orden interno en Cuba.

La declaración repudió la pretensión imperial de imponer los postulados de la Doctrina Monroe y apoyó al pueblo y gobierno de Venezuela.

Además denunció todo intento de agresión contra cualquier nación de la región, y llamó a respetar los principios de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

América Latina está mutilada sin la presencia de Venezuela, afirmó el diplomático cubano Juan Antonio Fernández, al intervenir en el Diálogo hemisférico realizado en Perú previo a la VIII Cumbre de Las Américas.

En referencia a la exclusión de Venezuela, Fernández señaló que ese diálogo y la propia Cumbre debían ser un punto de encuentro para todos los países del hemisferio y un espacio para exponer ideas, lograr consensos y debatir en nuestra rica diversidad.

Por su parte, nuestra representante en ese diálogo, Yamila González, subrayó que la sociedad civil cubana no compartirá en Lima espacio alguno con elementos y organizaciones mercenarias al servicio de una potencia extranjera.

Vamos a participar de manera respetuosa en los debates, pero ante cada ofensa, irrespeto o provocación, siempre habrá una respuesta , advirtió la vocera de la coalición Por un mundo inclusivo y respetuoso.

Representantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y de los Comités de Defensa de la Revolución denunciaron, en La Habana, la exclusión de ambas organizaciones del Foro de la Sociedad Civil Hemisférica, que sesionará en Perú durante la Cumbre de Las Américas, en abril próximo.

A nombre de la ANAP, María Del Carmen Barroso, y de los CDR, Yahilka García, coincidieron en reclamar a los organizadores una explicación acerca de esa exclusión.

Ambas señalaron que resulta evidente la existencia de un mecanismo de aceptación que apunta a dejar fuera a aquellas voces que pudieran denunciar lo que sucede en América Latina.

Los representantes de la más masiva de las organizaciones cubanas y de la que agrupa a más de 800 mil campesinos no fueron acreditados como delegados al Foro de la Sociedad Civil hemisférica.

