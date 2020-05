Cuba mantiene activos 321 casos de la Covid-19

La Habana, Cuba. – Al cierre del día de ayer, 15 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica 981 pacientes. Otras 3 mil 365 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.

Para COVID-19 se estudiaron dos mil 460 muestras, resultando 22 muestras positivas. El país acumula 79 mil 834 muestras realizadas y mil 862 positivas (2,33%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 22 nuevos casos, para un acumulado de mil 862 en el país.

Los 22 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, 20 (90,9%) fueron contactos de casos confirmados y en 2 (9,09%) no se precisa la fuente de infección.

De los 22 casos diagnosticados, 12 (54,5%) fueron femeninas y 10 (45,4%) masculinos. Por grupos de edades los más afectados fueron: menor de 60 años con 13 (59,0%) y de 60 y más años 9 (40,9%). El 81,8% de los 22 casos positivos fueron asintomáticos.

La residencia por provincias y municipios de los 22 casos confirmados es:

Detalles de los 22 casos confirmados

La Habana: 2 casos

Matanzas: 19 casos

Camagüey 1 caso

De los mil 862 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 321, y de ellos 314 (97,8%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 79 fallecidos (ninguno en el día), dos evacuados y mil 460 pacientes recuperados (78,4%) (35 altas en el día de ayer). Se reportan dos pacientes en estado crítico y cinco pacientes en estado grave.

Pacientes reportados en estado crítico:

Pacientes reportados en estado grave:

Hasta el 15 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19 con la incorporación del Reino de Lesotho, 4 millones 405 mil 680 casos confirmados (+ 96 mil 871) y 302 mil 115 fallecidos (+ 5 mil 435) con una letalidad de 6,86% (-0,02).

En la región de las Américas se reportan un millón 943 mil 455 casos confirmados (+ 53 mil 604), el 44,11% del total de casos reportados en el mundo, con 117 mil 069 fallecidos (+ 3 mil 242) para una letalidad de 6,02%.

