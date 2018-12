Cuba mantendrá su compromiso con la defensa de la paz

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, adelantó hoy que 2019 la Isla mantendrá su compromiso con la defensa de la paz, el multilateralismo y la igualdad soberana.

En su cuenta de Twitter, el diplomático colocó un video en el cual señala la participación cubana en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, prevista en Bakú, Azerbaiyán, y destaca la celebración en Naciones Unidas el año próximo de un foro para abordar la lucha contra el cambio climático.

Por medio de la red social, Bruno Rodríguez Parrilla expresó que habrá que defender en ella el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.

En esta jornada también en Twitter, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel manifestó que el venidero año será de desafíos, combates y victorias e iremos por más.

