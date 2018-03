Cuba: de los comicios y la elección del presidente

La Habana, Cuba. – Este 21 de marzo finalizó en Cuba el proceso de consulta a los recién electos delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular, respecto a las candidaturas que se presentarán el próximo domingo 25 para presidentes y vicepresidentes, en la sesión constitutiva de esos órganos de gobierno.

Así lo informó a Radio Reloj la Presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, Gisela Duarte Vázquez, quien precisó que se logró consultar a más del 99% de los 1 265 delegados provinciales. Detalló que no se pudo contactar solo a aquellos que, por razones de trabajo, estaban fuera del país, y destacó que este momento de las elecciones generales también deviene proceso democrático. Argumentó igualmente que ese periodo de consulta es liderado por las Comisiones de Candidaturas a nivel provincial, a través de la creación de grupos de trabajo.

La sesión constitutiva de las Asambleas Provinciales fue otro tema sobre el que dialogamos con Gisela Duarte Vázquez, quien nos explicó que los delegados que la integran toman posesión de sus cargos, prestan juramento, y eligen al Presidente y Vicepresidente de esos órganos de gobierno, una vez presentada y aprobada la candidatura.

Refirió que, como establece la Ley Electoral, la votación es secreta, el escrutinio lo realiza la Comisión Electoral Provincial, y es el presidente de esta quien anuncia el resultado y declara elegidos al Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Provincial, siempre que hayan obtenido más del 50% de los votos válidos emitidos.

Así como se realizó un proceso de consulta con los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular, también se ha hecho con los 605 diputados al Parlamento cubano, tema sobre el cual el Vicepresidente de la Comisión de Candidaturas Nacional, Alfredo Machado López, ofreció declaraciones a algunos medios de prensa.

El proceso -dijo- concluye este viernes 23 de marzo, y consiste en que cada uno de los diputados hace su propia propuesta sobre cómo quedaría conformada, desde su visión, la dirección de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado. “Es un momento muy complejo del proceso electoral, libre, consciente, e individual, en el que cada uno expone sus criterios como representante del pueblo que los eligió”, expresó.

Especificó que en ningún momento la Comisión de Candidaturas Nacional interviene en el ejercicio de consulta individual con cada uno de los diputados. “Este un ejercicio de mucha responsabilidad, pues aporta todos los elementos para realizar las propuestas finales”, puntualizó, y agregó: “la opinión del diputado después de haber estudiado cada propuesta es fundamental para realizar la argumentación final de los seleccionados que integrarán el Consejo de Estado y la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular, cuya constitución tendrá lugar el 19 de abril próximo”.

Más detalles de ese proceso de consulta a los diputados, en el siguiente audio:

Hasta la Comisión de Candidaturas Nacional también acudió Radio Reloj para dialogar con algunos diputados sobre ese ejercicio democrático, consciente, y de suma responsabilidad. Allí conversamos con Eduardo Torres Cuevas, Director de la Biblioteca Nacional José Martí, y Eulogio Pimentel Vázquez, Director General del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Para ellos, la primera responsabilidad fue haber sido nominados, luego elegidos por el pueblo. En su condición de diputados, lo primero sigue siendo cumplir con el deber como ciudadanos, revolucionarios, y seguidores de una obra como la nuestra, con una calidad humana sin cuestionamientos.

Justo el mismo día en que toda Cuba celebra otro aniversario de la victoria en las arenas de Playa Girón, propinando al imperialismo su primera gran derrota en América Latina, tendremos la sesión constitutiva del nuevo Parlamento.

Los detalles de esa jornada, el 19 de abril, fueron expuestos a Radio Reloj por la Presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, Gisela Duarte Vázquez, quien nos explicó que cuenta con dos momentos importantes. El primero -refirió- la toma de posesión de los 605 diputados, en acto solemne conducido por la Presidenta de la Comisión Electoral Nacional hasta que se elige por voto, directo y secreto, al Presidente, Vicepresidente, y Secretario del Máximo Órgano Legislativo del país.

Constituida la Asamblea Nacional del Poder Popular -añadió- se procede al segundo momento que lidera la nueva dirección del Parlamento, aprobada por los diputados, que propone en plenario la candidatura para conformar el Consejo de Estado, así como su Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, y el resto de los 23 miembros.

