Cuba lleva a Perú un mensaje de unidad regional

La Habana, Cuba. – A Lima llevamos un mensaje de unidad latinoamericana y caribeña, de antimperialismo y de solidaridad con los pueblos, afirmó el coordinador de la delegación cubana al foro social hemisférico, Fermín Quiñones.



El también presidente de la Sociedad Cubana de Naciones Unidas estimó que sin unidad será difícil hacer frente a la corrupción que se ha fortalecido a partir de las políticas neoliberales que afloran en el continente.

Vamos a presentar la inédita experiencia de nuestro país, donde los directivos gubernamentales tienen que rendir cuenta a la sociedad civil sobre el enfrentamiento a ese flagelo, apuntó Quiñones.

La gobernabilidad democrática frente a la corrupción es el tema principal de la VIII Cumbre de Las Américas, que sesionará en la capital peruana el próximo fin de semana, después del foro social hemisférico en el que Cuba participa con una nutrida representación.

Fernando Quiñones consideró que la Cumbre de Las Américas es un espacio adicional, con el cual no contábamos años atrás, al cual Cuba puede llevar sus experiencias y su quehacer diario, según las temáticas que se estén abordando.

Será un espacio en el que se expondrá lo qué hacemos y además un momento para denunciar lo que ocurre en América Latina vinculado con la corrupción política y legislativa, aseveró el coordinador de la delegación cubana.

Quiñones adelantó el criterio de la representación cubana acerca de la injusta exclusión de la participación gubernamental de Venezuela en la venidera Cumbre de Las Américas, algo que, subrayó, consideramos inaceptable pues cercena una parte importante del hemisferio.

Nuestra delegación partió hoy hacia Perú al Foro de la sociedad civil hemisférica que sesionará en Lima unos días antes de la VIII Cumbre de Las Américas.

