Cuba llama a un nuevo orden mundial

Al intervenir en la Conferencia de Desarme en Ginebra, el viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, llamó a salvaguardar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra y de los nefastos sufrimientos que provoca.

Tenemos la responsabilidad de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, salvar el planeta y crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones de los tratados internacionales, concluyó.

El vicecanciller señaló la gran importancia que la mayor de las Antillas concede a la promoción del multilateralismo como principio básico de las negociaciones en materia de desarme y no proliferación.

En la Conferencia de Desarme en Ginebra, Medina también expresó la preocupación porque Estados Unidos se retiró del Acuerdo Nuclear con Irán y del Tratado sobre Misiles de Alcance Corto e Intermedio firmado con Rusia.

