Cuba llama a ratificar compromiso de paz en Foro de Sao Paulo

La Habana, Cuba. – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, convocó a fuerzas de izquierda a ratificar en el Foro de Sao Paulo el compromiso con la paz, frente a la acometida del capitalismo neoliberal.

Convoquémonos todas las fuerzas de izquierda y progresistas al Foro de Sao Paulo, en el que ratificaremos el compromiso con la paz, frente a la acometida del capitalismo neoliberal contra nuestros pueblos y el desafío que representa la aplicación de la Doctrina Monroe en Nuestra América, escribió en su cuenta de Twitter.

Desde el 25 y hasta el 28 de julio, Venezuela acogerá a representantes de un centenar de partidos políticos con motivo del encuentro regional.

El Foro de Sao Paulo sobresale como un espacio de convergencia, debate y acción conjunta nacido del Encuentro de Partidos y Organizaciones Políticas de Izquierda de América Latina y el Caribe celebrado en 1990.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.