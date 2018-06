Cuba y la India afianzan nexos de cooperación

En el capitalino Palacio de la Revolución, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió a su homólogo de la India, Excelentísimo Señor Ram Nath Kovind, de visita oficial en la Isla.

Luego de la ceremonia de bienvenida y las conversaciones oficiales, ambos dignatarios presenciaron la firma de dos Memorandos de Entendimiento en las esferas biotecnológica, medicina tradicional y homeopatía.

Igualmente, se suscribió una Carta de Intención entre BioCubaFarma, el Consejo de Apoyo a la Investigación Biotecnológica y el Instituto Kalam de Tecnologías de la Salud de la India.

Con anterioridad, el presidente indio rindió honores a nuestro Héroe Nacional José Martí, acompañado por el Vicetitular de Relaciones Exteriores de la Isla, Rogelio Sierra.

