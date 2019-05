Cuba expone al mundo su vitrina turística

La Habana, Cuba. – Con datos alentadores, como el crecimiento del 7 por ciento en el arribo de visitantes internacionales en el primer cuatrimestre de 2019, hoy se estrena en La Habana la XXXIX Feria Internacional de Turismo de Cuba.

En el Palacio de Convenciones de la capital cubana dará la bienvenida el presidente del gobierno en La Habana, Reynaldo García; y el ministro de Turismo, Manuel Marero, quien abordará las novedades y perspectivas de desarrollo del sector, estratégico para la economía nacional.

También intervendrá María Reyes Maroto, titular de Industria, Comercio y Turismo de España -país invitado de honor- quien ya reafirmó que hay un presente y un futuro para las inversiones de la nación ibérica en Cuba.

Sobre la activación por Donald Trump del Título III de la Ley Helms-Burton -de carácter extraterritorial- reiteró que su gobierno adoptará mecanismos para defender los intereses de los empresarios españoles.

Desde hoy y hasta el sábado la Feria Internacional de Turismo de Cuba se instalará en el complejo histórico militar Morro-Cabaña, parte del sistema de fortificaciones de La Habana declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Y es que más allá del crecimiento de su planta hotelera y servicios complementarios, esta ciudad seductora -próxima a su medio milenio- tiene valores históricos, culturales y patrimoniales que atrapan a sus huéspedes.

Sobre esas esencias disertará hoy Eusebio Leal, Historiador de La Habana, en la apertura de FITCUBA 2019, que cuenta con 2 mil participantes de 40 países, en representación de cadenas hoteleras, agencias de viajes y turoperadores, entre otros.

A pesar de la escalada agresiva de Trump en su intento por asfixiar a Cuba, se mantiene la meta de 5 millones de visitantes este año, y la feria contribuirá a ese empeño.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.