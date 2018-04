Cuba exige respeto en Perú

Lima, Perú.- Venimos con un discurso respetuoso, pero indudablemente exigimos respeto, afirmó el académico cubano Yuri Pérez, al intervenir, este miércoles, en el foro de la sociedad civil hemisférica, donde nuestra delegación denunció provocaciones y sospechosas exclusiones.

En la Coalición 15, donde estaba el grueso de la representación cubana, se decidió cursar la denuncia por escrito, tanto para los organizadores como para el gobierno anfitrión, en relación con unas vallas francamente ofensivas a Cuba colocadas en un par de sitios de Lima.

Pedimos a los organizadores de la Cumbre, e incluso a las autoridades de Perú, que tomen nota de eso porque para poner unas vallas en la vía pública se necesita de un permiso oficial, apuntó el profesor de la Universidad de La Habana.

El joven abogado exigió respeto para los representantes de la legítima sociedad civil cubana, que llegaron a Lima dispuestos al diálogo respetuoso.

ESPERANDO RESPUESTA

Los organizadores del foro de la sociedad civil hemisférica no han dado respuesta al pedido de explicaciones hecho por el coordinador de la delegación cubana en Lima, Fermín Quiñones, quien en la apertura de la reunión demandó aclaraciones sobre la selección de un vocero general.

También cuestionamos la manera en que se tomó la decisión por parte de los organizadores para estructurar el diálogo de las organizaciones de la sociedad civil con los representantes de los gobiernos, el cual tendrá lugar este jueves, explicó Quiñones.

Al explicar su demanda a los organizadores sobre el orden dado a las 28 coaliciones, Quiñones, que fue respaldado por representantes de otros países, dijo que esa clasificación, de orden no tiene absolutamente nada

El representante de Cuba lamentó que cuestiones organizativas obstruyan el intercambio entre las coaliciones y delegados.

