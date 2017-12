Cuba exhibe la más baja tasa de mortalidad infantil de su historia

La Habana, Cuba.- Cuba alcanzó la tasa más baja de mortalidad infantil de la historia al reportar hasta la fecha 4.0 por cada Mil nacidos vivos, informó el ministro cubano de Salud, Roberto Morales Ojeda.

Ese resultado representa una reducción respecto al año anterior en 35 fallecidos menores de un año, dijo Morales Ojeda; de acuerdo con el titular, la muerte materna disminuye y la mortalidad por malformaciones congénitas también.

Al referirse a la higiene, epidemiología y microbiología celebró que se mantienen eliminadas la Poliomielitis, Difteria, Tétanos del recién nacido, Tosferina, Sarampión y Rubéola.

Apunta Morales Ojeda que también sobresale el cumplimiento de los indicadores de impacto que convirtieron a Cuba en el primer país certificado por la Organización Mundial de la Salud por eliminar la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita.

