Cuba y España por afianzar nexos comerciales

Una visita a la Zona Especial de Desarrollo Mariel, y un Seminario sobre Ventanilla Única Empresarial, a cargo del experto español Alberto Salmerón Infante, en la Cámara de Comercio de nuestro país, están previstos este viernes como parte de la XXII Sesión del Comité Empresarial Cuba-España.

Iniciado este jueves en el capitalino Hotel Nacional, el encuentro incluyó la firma del Programa de Trabajo conjunto para 2018-2019, y una presentación de prioridades sectoriales para el desarrollo económico y social de la economía de la Isla.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cuba, durante el evento se realizan encuentros bilaterales en correspondencia con los perfiles de las empresas españolas visitantes.

La delegación empresarial española está integrada por más de 70 empresas de diversos sectores como energía, turismo, construcción e infraestructura.

