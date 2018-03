Cuba: espacio abierto a las tecnologías de la información

La Habana, Cuba.- Mostrar los adelantos científicos, nuevas tecnologías y novedades del sector de las telecomunicaciones, es el eje que moverá desde este lunes la Convención y Feria Internacional Informática 2018, en La Habana.

La cita constituye un ejemplo de la voluntad política de nuestro país de continuar avanzando en el proceso de informatización de la sociedad. Incluye en esta décimo séptima edición múltiples eventos colaterales, y en ese sentido destacan el Congreso Internacional de Informática en la Educación; y el Seminario Iberoamericano de Seguridad en las Tecnologías de la Información.

Hasta el 23 de marzo, el capitalino Recinto ferial de Pabexpo vuelve a acoger la exposición asociada, y allí tendrá lugar el Foro Empresarial, espacio para la presentación de soluciones en tecnologías de la Información y la Comunicación.

Fomentando el avance de las comunicaciones

La Convención y Feria Internacional Informática 2018, que abrirá sus puertas este lunes en la capital, reunirá a más de 40 empresas expositoras de 8 países, entre ellos, China, con reconocidas marcas como Huawei y Haier.

De Cuba participarán todas las entidades del Grupo de las Informáticas y las Comunicaciones, además de universidades. Esta vez, como parte de la Feria asociada a la Convención sesionará un jurado que seleccionará los trabajos relevantes de las empresas expositoras en diversas categorías.

Más allá de la promoción de proyectos y el intercambio de experiencias e información entre expositores, empresarios, y organismos, la Convención y Feria Internacional Informática 2018 se consolidará como espacio idóneo para presentar y fomentar el avance de las comunicaciones.

