Cuba: por un esfuerzo conjunto ante los desastres

La Habana, Cuba.- Con el lema Comprender el riesgo de desastre y sumar esfuerzos para su reducción en interés del desarrollo sostenible, comienza este lunes en La Habana, el X Congreso Internacional sobre Desastres y la VI Conferencia Internacional de Bomberos.

Anneris Santos Hernández, especialista del Departamento de Preparación y Divulgación del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, dijo a Radio Reloj que Cuba expondrá sus experiencias en el fortalecimiento del trabajo con los centros de alerta temprana.

Agregó que la isla presentará también el esfuerzo conjunto que se hace con Recursos Hidráulicos y la Agencia de Medio Ambiente, entre otros organismos importantes, en el enfrentamiento a los desastres.

En el Congreso Internacional sobre Desastres y la VI Conferencia Internacional de Bomberos, se analizará el impacto del cambio climático en la generación de situaciones de desastres.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.