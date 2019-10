Cuba; en este pueblo hay muchos Camilos

La Habana, Cuba. – Hagamos validar con nuestro actuar el recuerdo eterno del Señor de la Vanguardia, fue el llamado que realizaron los jóvenes que rindieron tributo en La Habana al Comandante Camilo Cienfuegos en el Aniversario 60 de su desaparición física.

Estudiantes de las escuelas militares que llevan su nombre ratificaron su empeño de seguir el ejemplo del Señor de la Vanguardia, como continuadores del eterno legado de un revolucionario íntegro y comprometido con su pueblo.

La secretaria General de la Unión de Jóvenes Comunistas, Susely Morfa, indicó que la historia de la Revolución no podría escribirse sin el lugar que corresponde a un hombre como Camilo Cienfuegos.

Llamó a mantener vivo HOY más que nunca el espíritu de lucha para enfrentar las dificultades que provoca el recrudecimiento de la política estadounidense, poniendo en alto las enseñanzas del Héroe de Yaguajay.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.