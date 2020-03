Cuba elimina el pago en CUC de unidades gastronómicas

La Habana, Cuba. – El Ministerio de Comercio Interior informa a través de su página web que desde el mes de febrero se elimina el pago en CUC (Pesos Cubanos Convertibles) en las unidades del sistema de comercio que prestan servicios gastronómicos; lo que permitirá adquirir en CUP productos tales como refrescos, agua, helados, confituras, cervezas y otras bebidas alcohólicas.

El pago será exclusivamente en pesos cubanos (CUP), teniendo en cuenta las condiciones actuales de automatización de los sistemas contables de dichas unidades.

Con ello, además, se adecúan los servicios de la gastronomía a otros similares que prestan el resto de las unidades del comercio interno, entre ellas Palmares, Cimex y otras.

