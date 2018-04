Cuba es ejemplo en salud para todos

Sancti Spíritus, Cuba.- El sistema sanitario cubano logra el propósito de salud en todos los rincones del país, resaltó el doctor Cristian Morales, representante en Cuba de la Organización Mundial de la Salud.

Al intervenir en el acto, desarrollado en Sancti Spíritus, el funcionario internacional agregó la voluntad del gobierno y la población de Cuba de mantener los resultados que lo ubican en un lugar destacado.

La celebración se efectúo en la comunidad de Cacahual, en la serranía del Escambray, escogida por la excelencia en la salud y la labor de su equipo médico, así como la contribución de sus pobladores.

Al acto nacional por el Día Mundial de la Salud asistieron Consuelo Vidal, Coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, y las principales autoridades políticas y gubernamentales de Sancti Spíritus.

