Cuba denuncia presencia de mercenarios en Foro Hemisférico

La declaración política del II Foro de la Sociedad Civil Cubana, subraya categóricamente los planteamientos expuestos por los representantes de Cuba en el Diálogo Hemisférico en Perú, preparatorio de la VIII Cumbre de las Américas.

El texto aprobado expone el rechazo de la presencia en Lima de mercenarios al servicio de organizaciones extranjeras, y demanda al gobierno de Estados Unidos el levantamiento del bloqueo.

La declaración política del II Foro de la Sociedad Civil Pensando América, leída por el presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, Fermín Quiñones, repudia la pretensión imperial de imponer los postulados de la Doctrina Monroe.

Igualmente, apoya al pueblo y gobierno de Venezuela, denuncia todo intento de agresión contra cualquier nación de la región, y llama a respetar los principios de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz.

