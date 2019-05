Cuba defenderá sus conquistas a cualquier precio

Si el gobierno de Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación, no vacilaremos y defenderemos las conquistas de la Revolución al precio que sea necesario, reafirmó hoy la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González Fraga.

AL intervenir en el Encuentro Internacional de Solidaridad que sesiona en La Habana, la vicecanciller cubana denunció la escalada agresiva de la administración Trump, y recordó que hoy entró en vigor el título III de la Ley Helms-Burton.

Su único objetivo -dijo- es asfixiarnos económicamente a través del desestímulo a la inversión extranjera, al tiempo que ataca la soberanía de otros países.

La vicecanciller cubana anunció que el 3 de noviembre volverá a presentarse para su votación en la ONU la resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Washington contra la Isla, al cual se opone la comunidad internacional.

La vicecanciller Ana Teresita González Fraga reiteró hoy el firme apoyo y la solidaridad de Cuba con la Venezuela Bolivariana y Chavista, su unión cívico-militar y su gobierno legítimo presidido por Nicolás Maduro, y llamó a la movilización en las calles y en las redes.

En el Encuentro Internacional de Solidaridad, el embajador de Venezuela, Adán Chávez Frías, expresó que su pueblo sigue resistiendo y venciendo frente al brutal ataque de la reacción, y agradeció la solidaridad con su causa.

Veinticinco oradores, en representación de asociaciones sociales y sindicales, partidos políticos y movimientos progresistas, patentizaron firme apoyo a Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a la embestida imperialista.



