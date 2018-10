Cuba y Corea Democrática estrechan lazos de amistad

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, condecoró en ceremonia solemne, con la Medalla de la Amistad, al embajador de la República Popular Democrática de Corea en La Habana, Pak Chang Yul.

El viceministro de Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, afirmó que las relaciones entre los dos países tienen hoy un renovado impulso y constituyen factor clave en la ampliación de la colaboración y la amistad entre ambos pueblos y gobiernos.

Agregó que nuestro país y la República Popular Democrática de Corea poseen intereses comunes actualmente en la esfera internacional y defienden la paz, la justicia y la construcción del socialismo.

El embajador de Corea Democrática en La Habana, Pak Chang Yul denunció el bloqueo imperialista impuesto a Cuba y agradeció la condecoración con la Medalla de la Amistad que consideró un alto honor para su pueblo y motivo de orgullo.

