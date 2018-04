Cuba, construir en función del desarrollo

La Habana, Cuba. – Hoy abre sus puertas en Pabexpo la Feria Internacional de la Construcción, un espacio que apuesta por el intercambio de experiencias de aplicación de tecnologías novedosas.

Como parte del evento, este lunes se inauguró la Conferencia científico- técnica del sector, donde se rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, jornada que contó con la presencia del ministro de la Construcción, René Mesa, y el Héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero.

Con la participación de 450 delegados de 14 naciones, incluida Venezuela, país invitado de honor, el Historiador de la Habana, Eusebio Leal, instó a no afear las ciudades, sino a reconocer en ellas la belleza del urbanismo.

En el encuentro se destacó el fortalecimiento de las relaciones entre los Ministerios de Educación Superior y la Construcción, así como el impulso de la informatización de las obras en el país.

