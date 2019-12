Cuba condena agresión de la OEA contra la colaboración médica

La Habana, Cuba. – Cuba denunció la nueva agresión de la Organización de Estados Americanos contra la colaboración médica internacional de la Isla en diversos países del mundo.

Dicho organismo, encabezado por Luis Almagro, convocó para este miércoles en Washington a un foro, para desacreditar la participación de especialistas de la salud cubanos en programas sociales de naciones del Tercer Mundo.

En ese sentido, Rogelio Sierra Díaz, viceministro cubano de Relaciones Exteriores, expresó en Twitter que Almagro y su camarilla pretenden ignorar millones de vidas salvadas por nuestro personal de salud en el mundo.

Johana Tablada, subdirectora general de Estados Unidos del ministerio de Relaciones Exteriores, explicó que el mencionado foro forma parte de la campaña de difamaciones y mentiras que lleva a cabo la Casa Blanca, para desacreditar a la Revolución cubana en una de las esferas más prestigiosas del país: la cooperación médica.

